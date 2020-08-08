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Пандемия COVID-19
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В России за сутки выявили 5 212 случаев заражения коронавирусом

Общее количество инфицированных достигло 882 347
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 212, общее количество инфицированных достигло 882 347. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

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Согласно данным, суточный рост составил 0,6%.

Число выздоровевших

Число вылечившихся пациентов увеличилось за сутки на 6 615. Согласно данным штаба, всего выздоровели 690 207 человек, что составляет 78% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны 1 278 пациентов в Москве, 344 - в Ханты-Мансийском АО, 292 - в Нижегородской области, 268 - в Ямало-Ненецком автономном округе, 220 - в Иркутской области.

Число летальных исходов

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 129 против 119 днем ранее, всего умерли 14 854 пациента. Доля умерших составляет 1,68% от общего числа заразившихся.

За сутки было зарегистрировано 14 летальных исходов в Москве, 12 - в Архангельской области, 10 - в Санкт-Петербурге, семь - в Свердловской области, шесть - в Ростовской области, по пять - в Красноярском крае и Ленинградской области, еще в 37 регионах РФ число умерших не превышало четырех.

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РоссияПандемия COVID-19
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