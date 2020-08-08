Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,98

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу поднялся до 0,98. В Москве показатель остался на прежнем уровне - 1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, в последний раз превышал единицу 13 июля.

В девяти из десяти регионов с наибольшим числом заразившихся показатель также не превышает 1. Кроме Москвы, это Санкт-Петербург и Ростовская область (0,98), Красноярский край (0,96), Свердловская (0,93), Иркутская (0,9) и Челябинская (0,86) области, Ханты-Мансийский автономный округ (0,87). Меньше всего коэффициент в Нижегородской области - 0,77, больше всего - в Подмосковье, где он составляет 1,02.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.