В Подмосковье 191 пациент вылечился после заражения коронавирусом

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Уже более 48,1 тыс. инфицированных коронавирусом выздоровели в Подмосковье, за последние сутки завершил лечение 191 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

"В Московской области еще 191 человек завершил лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 48 196 пациентов.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса действует в Подмосковье с 13 марта, в результате чего ввели ограничения. Однако в мае их начали постепенно снимать - были открыты парки, многофункциональные центры, магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, строительные гипермаркеты, автокинотеатры, библиотеки, парикмахерские, салоны красоты и бани. С 12 июня в регионе возобновили свою деятельность летние веранды в кафе и ресторанах.

С 15 июня - автошколы, стоматологические поликлиники, фотоателье. С 1 июля заработали спортивные организации, в том числе фитнес-центры. Согласно постановлению губернатора Московской области, с 15 июля в регионе начали работу стационарные организации отдыха детей, открыты летние кинотеатры в парках, доступны пляжи и аттракционы. Также в полном объеме возобновлена работа ресторанов и кафе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 19,1 млн человек, примерно 715 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 877 135 случаев заражения, выздоровели 683 592 человека, умерли 14 725. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.