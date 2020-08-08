Разработчики казахстанской вакцины против коронавируса испытали ее на себе

НУР-СУЛТАН, 8 августа. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Казахстанские ученые, разработавшие местную вакцину против коронавируса, провели ее испытание на себе.

"Семь разработчиков казахстанской вакцины против COVID-19 добровольно испытали ее на себе для обеспечения безопасности при работе с вирусом. Вакцина разработана в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности (НИИПББ)", - рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки Казахстана.

Как отметила директор НИИПББ Кунсулу Закарья, ученые чувствуют себя хорошо и продолжают работу. Результаты доклинических испытаний инактивированной вакцины направлены в Национальный центр экспертизы лекарственных средств для проведения экспертных работ, которые ориентировочно будут завершены к середине августа.

"После получения разрешения Министерства здравоохранения Казахстана в сентябре ожидается начало первой фазы клинических испытаний на базе клиники в Алма-Ате на 44 добровольцах от 18 до 50 лет, у которых нет антител на COVID-19. После вакцинации они будут находиться под патронатом в течение 42 дней. Далее в середине октября планируется начать вторую фазу клинических испытаний, которая должна завершиться в декабре 2020 года", - уточнили в пресс-службе.

При положительных результатах клинических испытаний кандидатных вакцин Казахстан будет производить вакцины на базе строящегося биофармацевтического завода при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности в поселке Отар Жамбылской области. Планируется, что завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту, в том числе вакцины против COVID-19.

Две кандидатные вакцины против коронавирусной инфекции казахстанского научно-исследовательского института включены в список ВОЗ и успешно проходят доклинические испытания. Первая инактивированная казахстанская вакцина зарегистрирована на сайте ВОЗ 15 мая. Вторая субъединичная вакцина против COVID-19 зарегистрирована 31 июля на сайте ВОЗ, она разработана на основе поверхностных белков вируса.