В Бейрут могут отправить дополнительную группу медиков из России

БЕЙРУТ, 8 августа. /ТАСС/. Количество медиков, работающих в аэромобильном госпитале МЧС РФ в Бейруте, может быть увеличено, сообщил в субботу журналистам руководитель оперативной группы ведомства в столице Ливана Сергей Воронцов.

"Прорабатывается вопрос, что прибудет (в Бейрут) дополнительный медицинский персонал", - сказал он. Также решается, будет ли доставлена в Ливан гуманитарная помощь. В состав груза войдут стройматериалы, продукты питания и товары первой необходимости.

На месте взрыва спасатели МЧС РФ продолжают вести аварийно-спасательные работы, они идут круглосуточно в три смены.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. По последним данным, 154 человека погибли, свыше 5 тыс. пострадали. По информации МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

6 августа в Бейруте начал работать аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России. Госпиталь работает как в круглосуточном стационарном режиме, так и амбулаторно с 08:00 до 20:00. Госпиталь полностью автономен, в этом режиме он способен работать 30 дней. Амбулаторно он может принимать до 200 человек в сутки, его стационар рассчитан на 50 больных. В МЧС уточнили, что госпиталь располагает реанимационным, операционными, консультационно-диагностическими блоками, а также блоками УЗИ, рентгеновским кабинетом, кабинетом ЭКГ и лабораторией крови. В нем можно проводить самые сложные хирургические операции.