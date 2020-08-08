Мурманские власти выделили 147 млн руб. на закупку для школ средств защиты от коронавируса

ТАСС, 8 августа. Власти Мурманской области выделили 147 млн рублей на закупку средств защиты от коронавируса для образовательных учреждений региона. На эти средства будут приобретены бесконтактные термометры, а также рециркуляторы воздуха, сообщила в субботу пресс-служба Министерства образования и науки Мурманской области.

"Из резервного фонда правительства Мурманской области выделено 147 млн рублей на приобретение средств защиты от COVID-19 для образовательных организаций региона. На эти средства региональное министерство образования и науки закупит 11 467 рециркуляторов воздуха и 1 091 бесконтактный термометр. К началу учебного года оборудованием обеспечат подведомственные образовательные учреждения и муниципальные образовательные организации Мурманской области", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, новый учебный год в Заполярье начнется в очном формате. "Для защиты учеников и сотрудников образовательных организаций были разработаны новые санитарно-эпидемиологические требования. В соответствии с ними кабинеты и аудитории будут снабжены рециркуляторами воздуха, это позволит ученикам и преподавателям находиться на занятиях без масок. Помещения будут регулярно проветривать и проводить дезинфекцию, процедуру термометрии проведут каждому входящему в здание", - говорится в сообщении.

Кроме того, за каждым классом планируется закрепить отдельный кабинет, в котором обучение будет проходить по всем предметам, кроме занятий, требующих специального оборудования. По данным властей, на данный момент в регионе зафиксировано 11 252 случаев заражения и 94 летальных исхода. Выздоровели 7 825 человек.