Насельник Троице-Сергиевой лавры умер после заражения коронавирусом

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Архимандрит Герман (Чесноков), насельник Троице-Сергиевой лавры, умер в субботу от болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Троице-Сергиевой лавры иеродиакон Никон (Ригин).

"Сегодня, после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, преставился к Господу архимандрит Герман (Чесноков)", - сказал он.

Ранее на сайте лавры сообщалось, что главный врач монастыря и Московской духовной академии (МДА) игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Илиан (Племенюк), иеродиакон Каллист (Косулин), иеромонах Модест (Панченко) и игумен Ферапонт (Аполлонов) умерли из-за коронавируса.