При въезде на курорты Египта тест на коронавирус не нужен

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Туристы, прибывающие в курортные города Египта Шарм-эш-Шейх, Таба, Хургада, Марса-Алям и Мерса-Матрух из международных аэропортов, не обязаны сдавать тесты на коронавирус. Об этом в субботу сообщили в Ситуационно-кризисном центре (ДСКЦ) МИД РФ.

"С 7 августа все прибывающие граждане обязаны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, пройденный не более чем за 72 часа до въезда в страну; въезжающим через международные аэропорты в городах Шарм-аль-Шейх, Таба, Хургада, Марса-Алам и Мерса-Матрух тест не требуется", - указано в сообщении департамента в Twitter.