Елисейский дворец подтвердил проведение международной встречи доноров для Ливана 9 августа

ПАРИЖ, 8 августа. /ТАСС/. Международная конференция по сбору средств для Ливана, которую предложил организовать президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Бейрут в четверг, состоится 9 августа, она откроется в 14:00 по парижскому времени (15:00 мск). Об этом сообщили в субботу в Елисейском дворце.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

На эту тему

В пятницу представитель администрации французского лидера заявил ТАСС, что решение о дате проведения конференции пока не принято. Вместе с тем официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер информировал, что конференция пройдет 9 августа в видеоформате.

В Елисейском дворце подчеркнули, что организаторами онлайн-совещания выступают Франция и ООН.

Свое участие в конференции подтвердил президент США Дональд Трамп, также может принять участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее Макрон, посетивший в четверг пострадавшие от взрыва районы Бейрута, сообщил о намерении организовать международную конференцию с целью мобилизовать финансовые ресурсы для оказания помощи Ливану.