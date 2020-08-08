Сотрудники Роспотребнадзора начали тестировать жителей Бейрута на коронавирус

БЕЙРУТ, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники Роспотребнадзора, прибывшие в Бейрут с группировкой МЧС РФ, приступили к тестированию жителей ливанской столицы на коронавирус. Об этом в субботу журналистам сообщил руководитель оперативной группы ведомства Сергей Воронцов.

"Лаборатория Роспотребнадзора по определению коронавируса приступила к работе, уже взято 76 проб", - сказал он. По его словам, пробы брались у жителей Бейрута, они обработаны не все, но положительных результатов пока не выявлено. "Пробы привозят из районной больницы. Вчера привезли 50 проб, сегодня еще больше", - сказал собеседник агентства. В дальнейшем прибывшие в Бейрут спасатели также будут тестироваться на коронавирус.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что в Ливане зафиксировали рекордно высокий суточный прирост заражений коронавирусом, что связано с переполненностью больниц и центров сдачи крови после взрыва в Бейруте. Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа. На следующий день был развернут мобильный госпиталь отряда "Центроспас". В настоящее время на месте ЧС работают около 160 российских специалистов.