В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн

ПРЕТОРИЯ, 8 августа. /Корр. ТАСС Виталий Макарчев/. Количество инфицированных новым коронавирусом в Африке перешло рубеж в 1 млн человек. Об этом сообщило региональное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"На 8 августа в Африке выявлено 1 008 377 заразившихся новым коронавирусом, - отмечает ВОЗ. - Скончались 22 087 пациентов". При этом специалисты ВОЗ подчеркивают, что число выздоровевших достигает 690 тыс. Таким образом, согласно их подсчетам, на текущий день в Африке 296 тыс. активных случаев нового коронавируса.

Наибольшее число заболевших в Африке в ЮАР - 538 184, что составляет больше половины от общего количества инфицированных на всем континента. Затем следуют Египет, Нигерия, Алжир и Марокко.

Африка значительно отстает от других частей мира по числу проводимых тестов на коронавирус. Всего к текущему дню в Африке было проведено 8 млн тестов, что на 5 млн меньше, чем минимально необходимое количество для контроля пандемии, отмечает ВОЗ. "Африканские страны делают все возможное, несмотря на существующие ограничения в связи с еще слабой системой здравоохранения", - заявила Мэри Стивен из регионального отделения ВОЗ.

Рост темпов распространения инфекции

Темпы распространения коронавируса в Африке, по оценке ВОЗ, увеличиваются. Одним из таких примеров является Гамбия. Так, с 7 августа в этой стране на западе Африки введен комендантский час. "Ситуация тревожная, за последние семь дней количество зараженных коронавирусом увеличилось в стране на 60%", - заявил президент Гамбии Адама Барроу. Глава государства также продлил в стране чрезвычайное положение, закрыты сухопутные, морские и воздушные границы этой страны на западе Африки. Прекращена работа школ.

В минувший понедельник правительство Гамбии объявило, что три министра, включая главу Минфина, заразились новым коронавирусом. Президент страны сдал тест на коронавирус, и он дал отрицательный результат.

Наряду с Гамбией в группу стран, где сейчас происходит наиболее быстрое распространение инфекции, входят ЮАР, Джибути, Сан-Томе и Принсипи, Кабо-Верде и Габон. В этих государствах самый высокий коэффициент заболевших на 100 тыс. населения. Однако странам Восточной Африки - Уганде и Руанде, а также Маврикию удалось значительно замедлить темпы увеличения числа заболевших.

Тревожно складывается ситуация в восьми государствах Африки, где, по словам экспертов ВОЗ, имеется более высокий уровень смертности среди инфицированных коронавирусом по сравнению со среднемировым показателем. Это - Чад, Судан, Нигер, Либерия, Египет, Мали, Буркина-Фасо и Ангола.

Помощь со стороны России

Генеральное консульство России в южноафриканском Кейптауне передало в пятницу в дар мэрии средства защиты от нового коронавируса. "Нынешний шаг сделан в ответ на просьбу мэра Кейптауна к аккредитованному консульскому корпусу о помощи", - сообщил ТАСС представитель российской миссии в этом втором по размеру городе ЮАР. - Средства защиты - маски и санитайзеры предназначены для наиболее уязвимых от инфекции жителей мегаполиса. Кейптаун оказался одним из эпицентров нынешней пандемии не только в ЮАР, но и во всей Африке.

Текущим летом Россия уже оказывала гуманитарную помощь жителям Кейптауна. Так, 10 июня российский самолет доставил в этот город на юге ЮАР оборудование и медицинские средства для проведения 10 тыс. тестов на коронавирус.