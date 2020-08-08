Более 1 тыс. пар в Москве поженятся в красивую дату 08.08

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Август - один из популярных месяцев для заключения браков, в красивую дату - 8.08 - заключить брак в столице планируют более 1 тыс. пар. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

"Одним из самых популярных месяцев для свадеб принято считать август. Этот год не стал исключением: заявление на регистрацию брака в этом месяце подали около 11 тыс. московских пар. Также популярностью у горожан пользуются необычные и праздничные даты. В этом году 8 августа в столице планируется зарегистрировать более 1 000 пар, около 10% от общего числа поданных заявлений на август", - приводятся слова исполняющей обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

Торжественные церемонии регистрации брака 8 августа пройдут на необычных площадках. Более 100 пар заключат брак в Московском планетарии, башне "Меркурий", усадьбе Васильчиковых и усадьбе Н. С. Третьякова, в Храме Матроны Московской, а также в Центре искусств Храма Христа Спасителя и ресторанах "Карлсон" и "Романтик".

Самым популярным среди молодоженов по количеству поданных заявлений стал Дворец бракосочетания № 1, в нем пройдет более 40 регистраций брака. Также максимальное количество заявлений подано в Таганский, Тверской, Кутузовский, Мещанский, Перовский, Шипиловский и Хамовнический отделы ЗАГС. Дворец бракосочетания №1 работает семь дней в неделю и в ночь с субботы на воскресенье. 8 августа там пройдет более 10 вечерних и ночных церемоний. В этот день торжественные церемонии будут идти с 09:00 до 00:00 без перерывов.

"В прошлом году 8 августа выпало на четверг, в этот день состоялось более 340 торжественных церемоний. Кроме того, в прошлом году 19 сентября (19.09.19), несмотря на будний день, поженились более 700 пар, а 18 августа 2018 года (18.08.2018) браки заключили более тысячи пар. Напоминаем, что столичные загсы работают в обычном режиме со вторника по субботу с 9:00 до 18:00. Получить услугу можно при личном посещении без предварительной записи", - отметили в пресс-службе.

С 23 июня возобновлены торжественные церемонии регистрации брака, а с 26 июня - бракосочетания на необычных площадках. Подать заявление на регистрацию брака можно лично в отделе ЗАГС или через единый портал госуслуг. Стоимость государственной пошлины - 350 рублей.