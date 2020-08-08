В Нижегородской области отменят обязательную самоизоляцию для работающих пенсионеров

ТАСС, 8 августа. Режим обязательной самоизоляции для работающих пенсионеров в Нижегородской области отменят 10 августа. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем аккаунте в Instagram .

"Принял решение, что с понедельника для работающих пенсионеров режим обязательной самоизоляции будет отменен. Можно выходить на работу и возвращаться к нормальной жизни", - написал Никитин.

При этом он подчеркнул, что самоизоляция будет носить рекомендательный характер. "Если есть возможность пока оставаться дома, рекомендую ей воспользоваться", - добавил губернатор.

Нижегородская области с 7 августа перешла ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Салонам красоты разрешено открыться без подключения к системе видеоаналитики, фиксирующей в автоматическом режиме нарушения санитарно-эпидемиологических требований. К работе вернулись бани и спа, начали работать фитнес-залы и бассейны с ограничениями по числу посетителей.

В Нижегородской области, по данным на 8 августа, подтвержден 24 771 случай заражения коронавирусной инфекцией, 21 490 пациентов выписаны после выздоровления, 405 человек умерли.