{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Индии в связи с крушением самолета

Крушение произошло в аэропорту города Кожикоде
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с крушением самолета в аэропорту города Кожикоде. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в субботу.

На эту тему

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в аэропорту города Кожикоде", - отметил президент в сообщении.

Кроме того, Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал выздоровления пострадавшим в катастрофе.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Air India Express летел из Дубая (ОАЭ) в Кожикоде 7 августа. Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за рубежа в период пандемии коронавируса. Из-за сложных погодных условий самолет дважды заходил на посадку. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, его корпус развалился на две части. На борту лайнера, по данным NDTV, находились 184 пассажира (включая 10 младенцев), два пилота и еще четыре члена экипажа.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссия
Пьяный мужчина напал на полицейского в центре Москвы
Задержанный пытался повредить электрический кабель около часовни МВД на Житной улице
Читать полностью