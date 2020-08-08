Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Индии в связи с крушением самолета

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с крушением самолета в аэропорту города Кожикоде. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в субботу.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в аэропорту города Кожикоде", - отметил президент в сообщении.

Кроме того, Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал выздоровления пострадавшим в катастрофе.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Air India Express летел из Дубая (ОАЭ) в Кожикоде 7 августа. Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за рубежа в период пандемии коронавируса. Из-за сложных погодных условий самолет дважды заходил на посадку. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, его корпус развалился на две части. На борту лайнера, по данным NDTV, находились 184 пассажира (включая 10 младенцев), два пилота и еще четыре члена экипажа.