Лукашенко призвал не дергать аграриев из-за президентских выборов

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает очень важной для страны уборочную страду, поэтому призвал не дергать аграриев ради выборов. Такое мнение он высказал в субботу в ходе поездки в Минский район, сообщает пресс-служба главы государства.

"Какова у тебя ситуация политическая? Выборы же идут. Но не отвлекайся, на выборы людей не дергай. Есть возможность, пусть подойдут досрочно проголосуют. Но потерять такой урожай ради какой-то политики - это будет идиотизм полный", - сказал Лукашенко, обращаясь к губернатору Минской области.

По его словам, аграрии в сезон сбора урожая целыми днями работают в поле и мало внимания обращают на избирательную кампанию. "Это у нас в Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили. Это, конечно, не для крестьян", - сказал Лукашенко.

Он рассчитывает, что в текущем году в Белоруссии будет собрано не менее 10,5 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы, это рекордный урожай.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, с 4 по 8 августа проходит досрочное голосование, в котором уже приняли участие более 32% избирателей. Ранее Лукашенко заявлял, что "выборы выборами, а кушать все хотят, поэтому главное должно быть сосредоточено в полях на сборе урожая".