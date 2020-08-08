В крепости Ивангород в Ленобласти начался первый после пандемии фестиваль-реконструкция

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Фестиваль-рыцарский турнир "Ивангородский рубеж", посвященный историческим событиям XIV-XV веков, открылся в субботу в приграничной крепости Ивангород в Ленинградской области. Это первый фестиваль-реконструкция в области после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщил ТАСС организатор фестиваля Дмитрий Бутин.

"Это первый официальный фестиваль-реконструкция в этом году в Ленобласти. Из-за пандемии у нас есть ограничения: на территории фестиваля могут находиться одновременно не более 300 человек", - рассказал Бутин.

По его словам, зрители могут находиться на фестивале только два часа. Расписание сделано с учетом двухчасовых циклов. "Из-за того, что действуют ограничения, наша программа построена с двухчасовой насыщенностью, - отметил организатор фестиваля. - В каждый сеанс входит музыкальный концерт, театральная постановка, военная реконструкция (рыцарский конный или пеший турниры) и танцы, чтобы зритель успел получить за это время полное представление о происходящем". Как подчеркнул Бутин, программа фестиваля не содержит повторений. "Каждый сеанс происходит что-то новое. Но, к сожалению, мы не можем оставить зрителей на все время, как это было раньше", - добавил Бутин.

Все мастер-классы, представленные на фестивале, проходят бесконтактно - зрители могут наблюдать за происходящим на дистанции.

Как отметил Бутин, в программе фестиваля задействованы 28 исторических клубов, в том числе из Москвы, Тулы, Выборга, Приозерска и Великого Новгорода. "У нас также будут задействованы три музыкальные группы, танцевальные коллективы и силачи - русские богатыри, которые будут выступать в этом году впервые", - поделился Бутин.

Фестиваль, проходящий с 8 по 9 августа, организован при участии комитета по культуре Ленинградской области и объединения музеев Ленобласти "Музейное агентство" в рамках проектов "Западные рубежи России" и "Военные летописи".

Об Ивангороде

Ивангород расположен на территории Ленинградской области в 131 км от Санкт-Петербурга. Город находится на правом берегу реки Нарова, по которой проходит государственная граница Российской Федерации с Эстонией. Своe имя город получил от названия древней крепости, построенной в 1492 году.

Ивангородскую крепость основал великий князь московский Иван III, она строилась для защиты от Ливонского ордена, обосновавшегося на противоположном берегу реки, в Нарве. Это было первое русское оборонительное сооружение с прямоугольным планом. В наши дни комплекс Ивангородского музея, включающий арсенал, пороховой амбар, тайник, батарею, две церкви и крепостные стены с одиннадцатью башнями, не имеет аналогов в России.

Режим погранзоны разрешает россиянам въезжать в Ивангород только по пропускам, а местным жителям - по штампу о регистрации.