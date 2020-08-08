Пьяный мужчина напал на полицейского в центре Москвы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Пьяный мужчина, пытавшийся повредить кабель на территории храма на Житной улице в Москве, напал на одного из задержавших его полицейских. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В полицию поступило сообщение о мужчине, который неадекватно и агрессивно ведет себя на территории храма на Житной улице. Прибывшие сотрудники обнаружили пьяного мужчину, который пытался повредить электрический кабель. При задержании он оказал сопротивление и ударил полицейского. Злоумышленника доставили в отдел полиции, проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на территории часовни МВД.