Объем разлившейся топливно-водяной смеси под Норильском составил около 40 литров

КРАСНОЯРСК, 8 августа. /ТАСС/. Объем топливно-водяной смеси, попавшей в грунт в пятницу в районе базового лагеря по ее перекачке на реке Амбарной под Норильском, составил, по уточненным данным, порядка 40 литров. Об этом сообщается на сайте администрации Норильска.

Разлив смеси произошел в пятницу днем во время ликвидации последствий майского разлива нефтепродуктов с норильской ТЭЦ-3. Росприроднадзор сообщал, что произошел разлив около тонны топливно-водяной смеси. В компании "Политехник", которая перекачивала смесь, ТАСС сообщали, что в результате инцидента разлилось около 100 литров.

"По итогам работы надзорных и контролирующих органов установлено, что объем пролившейся смеси составил порядка 40 литров, работы по перекачке остановлены, произведена выемка грунта и обработка сорбентом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что информация об объеме разлившейся смеси "не была перепроверена оперативным дежурным, которому поступило сообщение об инциденте". Исполняющий полномочия главы Норильска Николай Тимофеев поручил правовому управлению администрации города провести внутреннюю проверку работы управления по делам ГО и ЧС, единой дежурно-диспетчерской службы, оперативного дежурного.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии в почти 148 млрд рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и намерен ее оспаривать, однако подтвердил обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.