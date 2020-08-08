Режим самоизоляции в ХМАО продлили до 23 августа для граждан 65 лет и старше

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 августа. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа продлили режим самоизоляции до 23 августа включительно для граждан 65 лет и старше, имеющих хронические заболевания и беременных женщин. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по коронавирусу в субботу.

Режим обязательной самоизоляции в Югре был введен с 31 марта по 5 апреля, а затем продлен до 9 августа.

"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 23 августа 2020 года включительно только для отдельных категорий граждан: людей 65 лет и старше, имеющих хронические заболевания, беременных женщин", - говорится в сообщении.

По информации регионального оперативного штаба, в Югре на 8 августа зарегистрировано 17 619 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время регион занимает шестое место в России по общему количеству случаев заражения и находится на первом этапе снятия ограничений.

По данным региональных властей, в автономном округе снята часть ограничительных мер. Тем не менее продлено приостановление оказания стоматологических услуг, за исключением экстренных случаев. Прекращена деятельность межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов на 571-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе и на 175-м километре дороги Сургут - Ноябрьск в Сургутском районе.