{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Режим самоизоляции в ХМАО продлили до 23 августа для граждан 65 лет и старше

Для беременных женщин режим обязательной самоизоляции также продлен

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 августа. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа продлили режим самоизоляции до 23 августа включительно для граждан 65 лет и старше, имеющих хронические заболевания и беременных женщин. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по коронавирусу в субботу.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Режим обязательной самоизоляции в Югре был введен с 31 марта по 5 апреля, а затем продлен до 9 августа.

"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 23 августа 2020 года включительно только для отдельных категорий граждан: людей 65 лет и старше, имеющих хронические заболевания, беременных женщин", - говорится в сообщении.

По информации регионального оперативного штаба, в Югре на 8 августа зарегистрировано 17 619 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время регион занимает шестое место в России по общему количеству случаев заражения и находится на первом этапе снятия ограничений.

По данным региональных властей, в автономном округе снята часть ограничительных мер. Тем не менее продлено приостановление оказания стоматологических услуг, за исключением экстренных случаев. Прекращена деятельность межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов на 571-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе и на 175-м километре дороги Сургут - Ноябрьск в Сургутском районе.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
75-летие Победы
В Тверской области стартовала экспедиция "Волжский рубеж - 2020"
За неделю участники пройдут 120 км и разработают новые турмаршруты
Читать полностью