Кинозал, классы и детский лагерь планируется организовать на корабле-музее "Сметливый"

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Концепция развития сторожевого корабля "Сметливый" как музея предполагает, что на его борту оборудуют учебные классы и киноплошадку, а в будущем он может стать базой для тематического детского лагеря. Об этом сообщила ТАСС в субботу начальник информационного отделения парка "Патриот" Южного военного округа Ольга Волкова.

"Концепция прорабатывается таким образом, чтобы посещение корабля не было разовым: люди будут возвращаться, приходить на разные мероприятия и это позволит кораблю продолжать жить. Планируется проводить мероприятия, организовать учебный класс и кинозал. Возможно, в будущем, тематические выставки, музыкальные вечера. Но надо понимать, что эти организационные процессы решаются не быстро - вопрос нескольких лет", - рассказала Волкова.

Она отметила, что основные работы по музеефикации начнутся после того, как корабль будет передан из собственности флота парку "Патриот". Этот процесс может занять несколько месяцев. Потом будет окончательно определено, где корабль будет пришвартован как музей, какие именно перемены на нем произойдут и какие проекты будут реализованы.

Волкова уточнила, что корабль-музей должен стать одной из точек притяжения событийного туризма в городе. Здесь возможны и тематические экскурсии - например, на День корабля или День ВМФ, и уроки "живой" истории, когда реконструкторы будут в театрализованной форме рассказывать об эпизодах военной истории страны и флота.

"Но, конечно, главный экспонат - это корабль, и наша задача привести его в порядок, показать, как на самом деле проходит служба моряков, что могут корабли. Если у офицера каюта: стол, кровать и шаг пространства между ними - то так и показать. Посмотреть, понажимать кнопочки, заглянуть в двери - из этого складываются главные детские впечатления. И в перспективе нескольких лет, надеюсь, удастся создать детский лагерь дневного пребывания, основной площадкой для которого станет "Сметливый" - а даст Бог и флотское командование, то и другие корабли ", - добавила собеседница.

О корабле

"Сметливый" был спущен на воду в 1967 году, в следующем году зачислен в список кораблей Черноморского флота. Несмотря на свой возраст, именно "Сметливый" в последние годы привлекался для наблюдения за кораблями НАТО, заходящими в Черное море, и учениями альянса. В октябре 2019 года сторожевик был выведен из состава сил постоянной готовности флота.

Ранее отмечалось, что корабли проекта 01090 (подобные "Сметливому") "признаны одними из самых красивых в мире по корабельной архитектуре". Их называли "поющими фрегатами" - на корветах были поставлены первые газотурбинные установки, причем они были авиационными и при движении корабля издавали непривычный звук.