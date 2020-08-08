В Тверской области стартовала экспедиция "Волжский рубеж - 2020"

ТАСС, 8 августа. Комплексная военно-патриотическая экспедиция "Волжский рубеж - 2020", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в Тверской области. За семь дней участники пройдут 120 км, разработают туристические маршруты, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства региона.

"Экспедиция стартовала, она посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Путешествие продлится семь дней, будет пройдено 120 км. В течение этого времени участники экспедиции проведут работу по поиску и исследованию родников, памятников природы, разработают водные и пешеходные туристические маршруты", - сказала собеседница агентства.

Участники пройдут по трем районам Тверской области: Ржевскому, Селижаровскому и Старицкому, а также по рекам Волга и Большая Коша. В состав участников, по данным пресс-службы правительства региона, вошли ученики и педагоги школ и высших учебных заведений, военнослужащие, представители Тверского вагоностроительного завода и джип-клуба "Лебедушка".

Специально для Тверского областного объединенного музея члены экспедиции проверят правильность текстов на плитах воинских захоронений, а также зафиксируют состояние дотов 1941 года у деревни Ельцы и брусчатки, сохранившейся с тех времен. Завершится экспедиция в деревне Кокошкино, где в устье реки Сишка в 1959 году установили обелиск в честь воинов, павших в боях за освобождение Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков.