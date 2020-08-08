В Южной Осетии возложили цветы к местам гибели в 2008 году защитников Цхинвала

ЦХИНВАЛ, 8 августа. /ТАСС/. Память павших защитников Цхинвала в ходе грузинской агрессии августа 2008 года почтили в Южной Осетии акцией "Святые места нашей памяти". В ходе акции в субботу жители республики принесли венки и цветы к местам гибели югоосетинских военнослужащих, передает корреспондент ТАСС.

В Южной Осетии 7-8 августа проходят траурные мероприятия, приуроченные к 12-й годовщине вооруженной агрессии Грузии 2008 года. В ночь на субботу в столице республики состоялась акция "Страницы геноцида", где транслировались документальные хроники геноцида осетин, начиная с 1920 года и заканчивая 2008 годом. Также у "Стены памяти" люди зажгли свечи перед фотографиями погибших в ходе грузинской агрессии граждан, российских и югоосетинских солдат.

"Мы никогда не забудем подвиг ребят, погибших за свободу республики. И никогда не утихнет боль от наших потерь, от гибели наших сыновей и братьев. Но несмотря на это, мы должны жить, растить детей, развиваться и идти вперед. Это то, чего бы хотели наши павшие герои", - сказал в ходе акции президент республики Анатолий Бибилов, обращаясь к родственникам погибших.

Акция "Святые места нашей памяти" по традиции в Южной Осетии проходит 8 августа. Руководство республики во главе с президентом Бибиловым, представители общественности, политические деятели и рядовые граждане страны с самого утра несут цветы и венки к местам, где в августе 2008 года, преграждая путь агрессору и спасая мирных граждан, погибли защитники Южной Осетии.

В Цхинвале таких мест, которые для местных жителей являются особо почитаемыми, насчитывается 11, еще два - на подступах к городу по дороге в село Тбет. Здесь павшим смертью героев югоосетинским военнослужащим установлены мемориальные плиты и памятники.

Представительная делегация во главе с президентом в этот день также посетила селение Дменис Цхинвальского района республики, где возложила цветы на мемориальном комплексе погибшим в 2008 году жителям села.

Павшим миротворцам и герою России

Ранее в жители республики во главе с Анатолием Бибиловым возложили цветы к поклонному кресту у расстрелянной казармы российских миротворцев, которая расположена на южной окраине Цхинвала - близ границы Южной Осетии с Грузией. В ночь на 8 августа 2008 года именно российские миротворцы первыми приняли удар агрессора на себя. Власти республики решили оставить расстрелянную казарму миротворцев нетронутой как музей "Живое свидетельство геноцида".

Цветы возложили и памятнику командиру взвода артиллерийской разведки артиллерийского дивизиона Министерства обороны Южной Осетии Олегу Голованову, который также находится на территории городка миротворцев. 12 лет назад 32-летний лейтенант с крыши здания на южной окраине столицы республики корректировал огонь артиллеристов и погиб на боевом посту, получив многочисленные ранения.

Жители также почтили память героя России майора Дениса Ветчинова, возложив цветы к памятнику, который установлен на месте его гибели. Ветчинов в августе 2008 года грамотно организовал оборону и отход вверенного ему подразделения, и, уже получив ранения, ценой собственной жизни вывел из-под огня группу журналистов, работавших в то время в регионе.

О вооруженном конфликте

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.