Прощание с вице-президентом Гильдии продюсеров Глуховым состоится 10 августа в Доме кино

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Прощание с вице-президентом Гильдии продюсеров России Виктором Глуховым состоится в понедельник, 10 августа, в Доме кино в Москве. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов.

"Прощание с Виктором Владимировичем состоится в понедельник, 10 августа, в 11:00 в Белом зале Дома кино. Союз кинематографистов России, Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса союза выражают искренние соболезнования семье Виктора Владимировича Глухова, его родным, близким", - говорится в сообщении.

Накануне источник в правительстве Республики Крым сообщил ТАСС, что Глухов погиб в поселке Новый Свет. По словам собеседника агентства, Глухов проходил по знаменитому туристическому маршруту "Тропа Голицына", во время фотографирования не удержался на краю скалы и упал, получив не совместимые с жизнью травмы.