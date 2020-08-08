Кабмин Украины разрешил отслеживать контакты зараженных коронавирусом

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Правительство Украины приняло решение создать систему для отслеживания контактов людей, зараженных коронавирусом. Об этом сообщил в субботу премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам внеочередного заседания кабмина.

"Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, которые заболели COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это даст возможность нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

В субботу президент Владимир Зеленский поручил кабмину мобилизоваться для предотвращения второй волны коронавируса. Среди прочего, в правительстве должны провести комплексную оценку готовности больниц, а также усилить контроль за соблюдением карантина.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге перед внеочередным заседанием правительства заявил, что попросит об усилении контроля за карантином. "Каждый день у нас увеличивается количество людей, которых госпитализируют. Поэтому мы не можем себе позволить относиться легкомысленно к коронавирусу. Поэтому я как министр здравоохранения буду обращаться насчет усиления контроля по всем правилам, которые установлены в нашей стране, по всем ограничительным мерам", - заявил министр.

На Украине четвертый день подряд фиксируют суточный антирекорд по заражению коронавирусом. За последние сутки подтверждены 1 489 новых случаев. С начала эпидемии общее число заразившихся в стране составило 79 750 человек, умерли 1 879 человек.

С 17 марта на Украине введен карантин, с 1 августа вступили в действие новые правила адаптивного карантина: регионы страны поделены на четыре зоны, в которых действуют разные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.