Спортивно-туристский фестиваль "Ладога фест" открылся в Сортавале

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 августа. /ТАСС/. Церемония открытия ежегодного спортивно-туристского фестиваля "Ладога фест" прошла в субботу в Сортавале. В связи ограничениями, действующими на территории республики из-за пандемии коронавируса, церемония прошла с участниками спортивных дисциплин, но без зрителей, сообщил ТАСС представитель оргкомитета фестиваля, руководитель проектов Фонда Росконгресс Всеволод Шевелев.

"Подготовка к "Ладога фест" в этом году была сложной, но в то же время слаженной. Мы успешно дали старт фестивалю, который уже в третий раз пройдет в городах вокруг Ладожского озера. Мы смогли разбить все наши дисциплины и локации в Карелии по 20 человек, и я благодарен нашим соорганизаторам за то, что смогли оперативно внести изменения в свои планы", - рассказал собеседник агентства.

Пандемия внесла коррективы в программу фестиваля. Как рассказал представитель "Ладога фест", все события, которые будут проходить в Карелии, состоятся только в присутствии участников соревнований. Массовый праздник со зрителями запланирован в день закрытия - 15 августа - в столице фестиваля 2021 года - городе Новая Ладога Ленинградской области.

"Вся массовая часть фестиваля переносится в Новую Ладогу, где пройдет закрытие. У нас пройдет Успенская ярмарка, выставка ретро-автомобилей, насыщенная праздничная программа и многое другое, что будет интересно массовому зрителю", - рассказали в оргкомитете фестиваля, отметив, что в Ленинградской области разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе до 300 человек.

В день открытия стартовали несколько дисциплин: регата "Большая Ладога", участники которой пройдут за неделю по маршруту Сортавала - Питкяранта-Валаам - Приозерск - Лахденпохья - Сортавала, ретро-ралли с участием классических и современных автомобилей, которые проедут колонной по всем точкам фестиваля, а также мотопробег "Ладожское кольцо". Впервые в этом году в рамках "Ладога феста" запланирована и кольцевая трофи-гонка.

"В качестве пилотного проекта участники трофи-гонки посоревнуются на каньонах вблизи [горного парка] "Рускеала" на фоне живописного пейзажа", - отметил собеседник агентства. В оргкомитете также добавили, что в рамках проекта в городе Лахденпохье сегодня проходит фестиваль граффити. Художники из Санкт-Петербурга и Приладожья будут вдохновляться своеобразием городов вокруг Ладоги, чтобы затем создать десять полотен на берегу озера.

О фестивале

Фестиваль проводится с 2018 года и охватывает территории Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Организаторы ставят перед собой задачу развить и популяризировать спортивный туризм в условиях природы и историко-культурного наследия Приладожья. Проект проводится при поддержке Фонда Росконгресс.