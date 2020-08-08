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Роспотребнадзор сообщил, что случаев вируса SFTS на территории России нет

Там также отметили, что Роспотребнадзор имеет потенциал для противодействия распространению этого вируса в стране
Здание Роспотребнадзора Владимир Гердо/ТАСС
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Здание Роспотребнадзора
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) на территории России нет, Роспотребнадзор имеет потенциал для противодействия ее распространению в стране. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

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"На территории Российской Федерации случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) не отмечено. Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее китайская газета Global Times сообщила, что специалисты КНР предупреждают население о распространении в нескольких регионах страны довольно опасного вируса, который называется SFTS и может привести к летальному исходу.

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