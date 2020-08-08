В Крыму в августе ожидают приезда более 1,8 млн туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Приезд более 1,8 млн отдыхающих ожидают власти Крыма в августе. Об этом сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко в субботу.

"В августе у нас будет 1 млн 800 тыс. [туристов]. Может быть, даже больше, судя по уровню бронирования и по транспортным потокам, которые мы сейчас фиксируем с приростом даже по отношению к прошлому году", - сказал он в интервью подмосковному "Радио 1".

Он также отметил, что с 1 июля, когда в России открылся межрегиональный туризм, в Крыму уже отдохнули 1 млн 432 тыс. человек. Министр подчеркнул, что Крым был готов к принятию такого потока отдыхающих. "Конечно, готов. Если говорить о количественных показателях, то они в июле были сопоставимы с показателями прошлого года, который был также достаточно успешным. Но август, я думаю, будет еще более интересным для крымского туристического бизнеса и более результативным", - сказал он.

Волченко также сообщил, что власти Крыма и Москвы разрабатывают несколько совместных проектов в сфере туризма. "Мы подписывали соглашение с Московской областью, с Москвой и целым рядом других регионов Российской Федерации. С Москвой разрабатывается несколько туристических проектов", - сказал он.

По его словам, также налажено взаимодействие с Подмосковным регионом. "Дружим и с Подмосковьем, и с профильным министерством, готовы к сотрудничеству. И я думаю, что сейчас в осенне-зимний период ("период здоровья", как мы его называем) это может быть крайне актуально, потому что Крым исторически является курортом для [лечения] заболеваний дыхательной системы. А это то, что нужно стране сейчас в первую очередь", - сказал он, подчеркнув, что крымские власти будут рады сотрудничеству.