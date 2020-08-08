Количество зараженных в Ливане выросло после взрыва. Главное о коронавирусе за 8 августа

Россия
- Всего зафиксировано 882 347 случаев заражения, из них новых — 5 212. За сутки умерли 129 человек, за весь период — 14 854.
- Российские суды приняли решения о принудительной изоляции и госпитализации 500 человек из-за коронавируса.
- Украина закрывает пропускные пункты на границе с Крымом. Ограничения будут действовать до конца августа.
Москва
- Всего зафиксировано 246 845 случаев заражения, из них новых — 691 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 19 млн случаев заражения.
- В Ливане суточный прирост заражений стал рекордно высоким (279 человек). Это связано с переполненностью больниц и центров сдачи крови после взрыва в Бейруте.
- Туристам, прибывающим на курорты Египта из международных аэропортов, тест на коронавирус не нужен.
- Казахстанские ученые, разработавшие вакцину против коронавируса, провели ее испытание на себе.
- Несколько заведений во Флоренции вернулись к старинной традиции подачи еды и напитков через "винные окна".