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Пандемия COVID-19

Количество зараженных в Ливане выросло после взрыва. Главное о коронавирусе за 8 августа

© Максим Григорьев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

Москва

  • Всего зафиксировано 246 845 случаев заражения, из них новых — 691 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 19 млн случаев заражения.
  • В Ливане суточный прирост заражений стал рекордно высоким (279 человек). Это связано с переполненностью больниц и центров сдачи крови после взрыва в Бейруте.
  • Туристам, прибывающим на курорты Египта из международных аэропортов, тест на коронавирус не нужен.
  • Казахстанские ученые, разработавшие вакцину против коронавируса, провели ее испытание на себе.
  • Несколько заведений во Флоренции вернулись к старинной традиции подачи еды и напитков через "винные окна".
Теги
Пандемия COVID-19
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