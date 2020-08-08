В Международной парусной регате на Байкале приняли участие 93 человека на 15 яхтах

УЛАН-УДЭ, 8 августа. /ТАСС/. IV Международная парусная регата Baikal Sailing Week - 2020, которая проходила на Байкале с 1 по 8 августа, собрала 93 опытных и начинающих яхтсменов. Об этом сообщила ТАСС в субботу представитель организаторов Анна Арбитайло.

"Это была самая масштабная гонка - 15 яхт-участников, экипажи собрались из городов, где есть яхт-клубы, - Новосибирска, Томска, Екатеринбурга, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга. Помимо организаторов, судейского состава, было 93 участника", - сказала Арбитайло.

Из-за пандемии коронавируса формат международного мероприятия пришлось изменить - не приехали яхтсмены из-за рубежа. В прошлые годы участниками становились команды из Германии, США, Белоруссии и других стран. "В этом году участники регаты остались очень довольны всем, - поделилась Арбитайло. - В первый день была ненастная погода, неприятный ветер, но специально для нас камлал местный шаман: начиная со второго дня и всю неделю погода была шикарной - легкий ветерок, никакого шторма".

Яхты ходили от села Сахюрта по Малому морю - это часть Байкала, отделенная от озера островом Ольхон. Маршрут включал заходы в залив Загли, поселок Хужир, яхтсмены увидели мыс Хобой, мыс Уюга, познакомились с культурой и традициями местных жителей - бурят, отведали национальное мясное блюдо бухлёр, научились бурятскому национальному танцу ёхор и игре в кости. "Наша цель - показать людям Байкал, сделать его доступным для любителей яхтинга и дать возможность познакомиться с самыми живописными и знаковыми местами этого великого озера, показать, что есть такая акватория, которая ничуть не хуже, а в некоторых моментах даже лучше, чем средиземноморские места", - сказала Арбитайло.

Все яхты-участники в ходе гонок поделили на два дивизиона. В первом из них, куда вошли яхты 26-40 футов, победу одержала "Синильга" (шкипер Дмитрий Ковалев), на втором месте - яхта "Blue Marlin" (шкипер Ирина Городецкая), тройку лидеров замкнула яхта "Веста" (шкипер Сергей Нуриев). Во втором дивизионе яхт-гидр на первом месте "Невеста Ветра", на втором - "Ника", на третьем - "Омега".

За четыре года Байкальская парусная неделя уже собрала более 240 участников из России, Таджикистана, Белоруссии, Германии, Украины, Казахстана, США. "Весь маршрут пролегает по западной части Байкала. В мечтах у нас включить этап и на восточной стороне, в Чивыркуйском заливе", - добавила Арбитайло.

О Байкале

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. Байкал и его прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны - там обитают около 2,6 тыс. видов и подвидов водных животных, более половины из которых - эндемики, то есть встречающиеся только в этом водоеме. Байкал включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.