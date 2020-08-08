В Тверской области открыли патриотический лагерь имени якутского снайпера Федора Охлопкова

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Военно-патриотический лагерь имени Героя Советского Союза Федора Охлопкова - якутского снайпера, воевавшего в годы Великой Отечественной войны, открыли в субботу в Тверской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при президенте РФ.

"Строительство лагеря - это еще один этап в многолетнем сотрудничестве Якутии и Тверской области. В 1941-1943 годах на Ржевской земле сражались с немецко-фашистскими захватчиками около 2 тыс. якутян, в память о которых в 1994 году по инициативе Республики Саха (Якутия) в деревне Филькино Ржевского района был построен мемориал всероссийского значения, в 2005 году рядом с мемориалом был возведен храм-часовня святого Николая Чудотворца. В 2019 году началось строительство военно-патриотического лагеря, который призван стать центром военно-патриотического воспитания и поисковой деятельности", - сказано в сообщении.

Лагерь имени Федора Охлопкова станет одной из ключевых точек 20-километрового туристического военно-исторического маршрута, который начинается от домика Сталина в селе Хорошево, где главком остановился в августе 1943 года во время своей поездки на фронт. Также на маршруте расположены места боевой славы, мемориальные комплексы, братские захоронения и памятники архитектуры. Конечной точкой является деревня Есёмово - родина героя Отечественной войны 1812 года Александра Сеславина.

Лагерь располагается вблизи деревни Есёмово. Его площадь - 3 га. Подо Ржевом формируется комплекс, призванный сохранить память о знаменитых сражениях 1942-1943 годов. Особое место в нем занимает мемориал в память воинов-якутян, павших в боях подо Ржевом.

Как уточнили в пресс-центре, патриотический лагерь имени Федора Охлопкова может стать частью сети туристических маршрутов патриотической направленности, всероссийской военно-патриотической программы "Дороги Победы. Путешествия для школьников". В Тверской области и соседних Новгородской и Ленинградской областях активно ведутся поисковые работы в рамках движения "Вахта памяти". Военно-исторический лагерь имени Ф. М. Охлопкова станет местом постоянной дислокации поисковых отрядов и обучения поисковой работе молодежи из Якутии, Тверской области и других регионов страны.

Федор Охлопков (1908-1968) - снайпер 234-го стрелкового полка, Герой Советского Союза. В Красной Армии с сентября 1941 года, с 12 декабря того же года - на фронте. К 23 июня 1944 года сержант Охлопков уничтожил из снайперской винтовки свыше 400 гитлеровских солдат и офицеров. 24 июня 1945 года участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве.