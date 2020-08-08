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Пандемия COVID-19

В Абхазии выявили первого инфицированного коронавирусом отдыхающего из России

Всего в республике за сутки зафиксировали 14 новых случаев заражения

СУХУМ, 8 августа. /ТАСС/. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщил в субботу о 14 новых случаях заражения коронавирусом, в числе которых один российский отдыхающий.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 149 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 14 из них. Зарегистрирован первый инфицированный COVID-19 среди отдыхающих, который вывезен для лечения в РФ", - говорится в сообщении штаба в субботу.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 42 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выписана одна пациентка из находящихся на госпитализации с положительной динамикой и полученным отрицательным результатом, рекомендациями оставаться дома до полного восстановления.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии составляет 134 человека. Из них 38 выздоровели и трое пациентов умерли.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии "соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения, в частности, необходимо соблюдать дистанцию и чаще мыть руки с мылом, особенно возвращаясь с улицы или при посещении общепита".

Теги
АбхазияРоссияПандемия COVID-19
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