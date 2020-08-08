В Тверской области перезахоронили останки семи погибших во времена ВОВ солдат

ТАСС, 8 августа. Останки семи солдат Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронены в братскую могилу в селе Молодой Туд Тверской области. Их обнаружили в ходе мероприятий по обезвреживанию взрывоопасных предметов, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

"8 августа в Оленинском муниципальном округе Тверской области состоялась торжественная церемония перезахоронения останков семерых воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Останки красноармейцев были найдены в поле вблизи села Молодой Туд в рамках комплекса мероприятий по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В братской могиле в селе Молодой Туд покоятся более 2 тыс. советских воинов, погибших во время кровопролитных боев 1942-1943 годов. Память павших солдат почтили минутой молчания, прошла панихида по усопшим, уточнили в пресс-службе.

В операции по обезвреживаю взрывоопасных предметов принимали участие сводный отряд из Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", сотрудники Ногинского спасательного Центра МЧС России, Тульского спасательного Центра МЧС России. Вместе с пиротехниками работали в полях Оленинского муниципального округа поисковики.