В Париже с 10 августа ношение масок в некоторых районах города станет обязательным

ПАРИЖ, 8 августа. /ТАСС/. Ношение масок в оживленных районах Парижа станет со следующей недели обязательным в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом во Франции. Об этом сообщили в субботу в префектуре полиции города.

Аналогичные меры будут введены также в четырех департаментах столичного региона Иль-де-Франс - Сен-Сен-Дени, О-де-Сен, Валь-де-Марн и Валь-д`Уаз. "Все указывает на то, что вирус вновь активно циркулирует в регионе", - подчеркивают местные власти.

Постановление об обязательном ношении маски вступает в силу 10 августа в 08:00 по парижскому времени (09:00 мск). Как отмечается, данная мера касается всех французов старше 11 лет.

31 июля правительство Франции разрешило префектам регионов вводить по их усмотрению обязательное ношение масок в открытых общественных местах. Помимо Парижа, этим правом уже воспользовались власти Ниццы, Лилля, Биаррица, Сен-Мало, Орлеана, Тура и других городов. С 20 июля обязательное ношение масок действует во всех закрытых общественных местах во Франции. Штраф за нарушение этой меры составляет €135.

Согласно последним данным Минздрава страны, всего с начала эпидемии в республике зарегистрировано более 197 тыс. случаев заражения коронавирусом. Свыше 105 тыс. инфицированных были госпитализированы, более 30 тыс. пациентов умерли. В последнее время Главное управление здравоохранения фиксирует около 1,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в день.