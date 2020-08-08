Ульяновские власти объявили 2021 год в регионе Годом детского спорта

УЛЬЯНОВСК, 8 августа. /ТАСС/. Следующий год объявлен в Ульяновской области Годом детского спорта. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов на спортивном форуме "Стратегия развития 2030 - правила игры".

"2021 год будет Годом детского спорта. Мы не должны ждать прихода профильного спортивного года, а в самое ближайшее время создать целый ряд проектных команд, которые начнут проработку всех организационных вопросов", - сказал он.

Морозов добавил, что в ближайшее время будет принят целый комплекс решений на региональном и муниципальном уровне по мотивации школьников и детей старшего дошкольного возраста к активному участию в соревнованиях.

Губернатор также предложил определить до 2024 года включительно приоритеты в спортивной деятельности региона. "2022 год будет Годом студенческого спорта, 2023 год - Годом развития спорта в трудовых коллективах, 2024 год - Годом равных спортивных возможностей. Под это будут сконцентрированы все финансовые, управленческие, политические, административные ресурсы", - уточнил он.

Спортивный форум "Стратегия развития 2030 - правила игры" проходит в Ульяновске 8 августа и приурочен ко Дню физкультурника. Форум посвящен обсуждению стратегии развития отрасли, в его программе - пленарное заседание и работа нескольких секций по вопросам развития массового спорта, методического обеспечения и кадровой политики, управлению проектами, развитию спортивной инфраструктуры, государственно-частному партнерству, цифровизация отрасли. В мероприятии принимают участие депутат Государственной думы, председатель Федерации школьного спорта Ирина Роднина, исполнительный директор Российского Союза боевых искусств (РСБИ) Рамиль Габбасов, член Общественной палаты РФ, директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева.