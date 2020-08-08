Уровень инфицирования коронавирусом в штате Нью-Йорк достиг 0,93%

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Уровень инфицирования новым коронавирусом в штате Нью-Йорк достиг самого низкого с марта показателя - 0,93%. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу в Twitter губернатора штата Эндрю Куомо.

"Вчера было взято 74 857 анализов, результаты 703 (0,93%) были положительными. Госпитализированы 573 человека. К сожалению, вчера зафиксировано пять летальных исходов", - написал губернатор. Согласно графику, размещенному в его Twitter, уровень инфицирования в штате достиг самого низкого показателя с 16 марта.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано свыше 4,96 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 161 730 человек. В штате Нью-Йорк насчитывается 424 349 случаев заражения и 32 336 летальных исходов.