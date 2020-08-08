Несколько артистов Мариинки отстранили от работы после жалоб на состояние здоровья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Несколько артистов балетной труппы Мариинского театра в Санкт-Петербурге отстранены от работы после жалоб на ухудшение самочувствия, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В связи с обращениями нескольких артистов балетной труппы с жалобами на ухудшение самочувствия они были оперативно отстранены от работы и прошли внеплановое тестирование, результаты которого будут получены в ближайшее время, - сообщили в театре. - Все они находятся на домашнем лечении под наблюдением врачей".

По их словам, решение о введении дополнительных мер для обеспечения безопасности сотрудников театра и зрителей будет приниматься на основании результатов тестирования.

Также в пресс-службе отметили, что в соответствии с рекомендациями Роспотребназдора, артисты театра регулярно проходят тестирование, по результатам которого они допускаются к работе.

Мариинский театр, приостановивший работу для публики с 18 марта, первым среди российских федеральных театров открыл свои двери для зрителей. Первые концерты с соблюдением санитарных норм состоялись на Новой сцене 20 июня в рамках фестиваля "Звезды белых ночей", который продолжается по настоящее время. С 16 июля принимать публику начал Концертный зал театра, а с 1 августа открылась его историческая сцена.