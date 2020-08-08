В Ульяновске намерены создать филиал Российского международного олимпийского университета

УЛЬЯНОВСК, 8 августа. /ТАСС/. Техникум олимпийского резерва в Ульяновске планируют сделать филиалом Российского международного олимпийского университета в 2021 году. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов на спортивном форуме "Стратегия развития 2030 - правила игры".

"Готовясь к форуму мы побывали в Российском государственном университете физической культуры, в Российском международном олимпийском университете. Я поговорил о возможности открыть в ближайший год филиал спортивного вуза на базе техникума олимпийского резерва", - сказал он.

Морозов добавил, что одна из важнейших стратегических задач, которая поставлена перед региональным министерством спорта, в ближайшее время переформатировать техникум олимпийского резерва в учреждение высшего образования.

Спортивный форум "Стратегия развития 2030 - правила игры" проходит в Ульяновске 8 августа и приурочен ко Дню физкультурника. Форум посвящен обсуждению стратегии развития отрасли, в его программе пленарное заседание и работа нескольких секций по вопросам развития массового спорта, методического обеспечения и кадровой политики, управлению проектами, развитию спортивной инфраструктуры, государственно-частному партнерству, цифровизация отрасли. В мероприятии принимают участие депутат Государственной думы, председатель федерации школьного спорта Ирина Роднина, исполнительный директор Российского Союза боевых искусств (РСБИ) Рамиль Габбасов, член Общественной палаты РФ, директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева.