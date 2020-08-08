Два артиста Большого театра заразились коронавирусом, часть труппы - на карантине

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Одна из балерин, а также артист Молодежной оперной программы Государственного академического Большого театра (ГАБТ), заразились коронавирусом. Контактировавшие с ними артисты были отправлены на карантин, сообщил ТАСС генеральный директор театра Владимир Урин.

"Заболела одна балерина и один участник Молодежной оперной программы. Был составлен список тех, кто с ними контактировал, у них был взят анализ, результаты которого будут известны в понедельник. Пока же все эти люди находятся на карантине", - сказал он.

Директор театра добавил, что те артисты, кто избежал контакта с инфицированными, продолжают репетировать. Количество помещенных на карантин он не уточнил.

Ранее Большой театр отменил традиционный сбор труппы и объявление планов на сезон из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 19,3 млн человек, свыше 721 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 882 347 случаев заражения, выздоровели 690 207 человек, умерли 14 854. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.