Президент Литвы прекратил самоизоляцию по коронавирусу

ВИЛЬНЮС, 8 августа. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа прекратил пребывание в самоизоляции по коронавирусу, которая была назначена главе государства и сотрудникам его администрации в пятницу после того, как выяснилось, что у одного из работников президентской службы были контакты с человеком, который, предположительно, инфицирован коронавирусом. Об этом в субботу сообщила пресс-служба литовского лидера.

"Президент и его семья прекратили самоизоляцию, так как опасения по поводу того, что контактировавший с инфицированным лицом сотрудник администрации болен, тестом подтверждены не были", - сказано в сообщении.

Большинство сотрудников президентских служб в понедельник, согласно сообщению, смогут приступить к работе в обычном режиме. В пятницу их служебные помещения были продезинфицированы.

Первое заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано в Литве 28 февраля. С начала вспышки заболевания в стране умер 81 человек, выздоровели 1 668 заразившихся. Всего в республике с начала пандемии выявлен 2 231 случай заражения коронавирусом.