Участники третьей смены форума "Территория смыслов" получили гранты на более 15 млн рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Более 15 млн рублей получили в качестве грантов участники третьей смены молодежного форума "Территория смыслов". Об этом сообщила в субботу пресс-служба организаторов форума.

"Всего в рамках третьей смены было подано 153 заявки. Победителями стали 40 человек из 25 субъектов РФ, которые получили гранты на общую сумму 15,4 млн рублей, из них 20 человек являются цифровыми аватарами (участвуют в работе форуме дистанционно - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, самый маленький грант в размере 50 тыс. рублей получили Екатерина Галкина из Москвы с проектом по созданию молодежного медиацентра "PROмедиа". Самый большой - был присужден участнику, работавшему на форуме дистанционного (цифровой аватар) Евгению Гаврилову из Красноярского края. Ему будет выделено около 1,4 млн рублей на проект "Мобильная арт-мастерская Авантюризм. Сибирь".

Кроме того, еще пять участников получили приглашения в Школу тренеров и модераторов Мастерской управления "Сенеж". Как уточнил проректор "Сенежа" Александр Пиминов, по итогам двух прошедших смен приглашения получили шесть человек, а всего учениками этого курса по итогам всего форума станут 30 человек.

Смена "Политика и сетевые лидеры" проходит с 3 по 9 августа. Она объединила 200 человек, которые находились на площадке форума и 600 человек, которые участвовали дистанционно.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия страна возможностей", образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".