Оперштаб МЧС советует российским журналистам в Бейруте не покидать гостиницу до утра

БЕЙРУТ, 8 августа. /ТАСС/. Российским журналистам в Бейруте лучше оставаться в гостинице до утра 9 августа, сообщили журналистам в оперативном штабе МЧС РФ.

"Оперативный штаб МЧС России рекомендует находиться вам на территории гостиницы", - говорится в сообщении.

Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа. Группировка российских специалистов в зоне чрезвычайной ситуации составляет более 100 человек. На стадионе недалеко от района взрыва развернут мобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. По данным Минздрава страны, 158 человек погибли, еще шесть тысяч получили ранения. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек, включая 100 тыс. детей, остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.