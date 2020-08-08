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Пандемия COVID-19
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В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших достигло 4 572

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 12. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 572 человека с коронавирусом. На 8 августа в Москве было зафиксировано почти 247 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились почти 189 тыс. пациентов.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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