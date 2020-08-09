В Японии пройдет церемония памяти жертв американской бомбардировки Нагасаки

Главная церемония в Парке мира Нагасаки начнется с минуты молчания в 11:02 по местному времени (05:02 мск) - именно в этот момент 9 августа 1945 года произошел взрыв бомбы "Толстяк", сброшенной со стратегического бомбардировщика ВВС США В-29 (Б-29). На ней свои обращения зачитают мэр города Томихиса Тауэ и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В этом году из-за пандемии масштаб памятных мероприятий пришлось сократить, а часть программы и вовсе отменили. Тем не менее на церемонию в Нагасаки пригласили ряд иностранных дипломатов, в том числе из России. К 75-й годовщине власти города изменили цветочное панно перед статуей в память о жертвах трагедии. Раньше там был изображен бумажный журавлик, ставший символом мира благодаря истории девочки Садако Сасаки, которая умерла от лейкемии спустя 10 лет после бомбардировки Хиросимы. Теперь на этом месте из цветов выложен белый голубь в полете.

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. Первоначальной целью бомбардировщика В-29 под управлением майора Чарльза Суини был город Кокура, расположенный на севере острова Кюсю. По стечению обстоятельств утром 9 августа над Кокурой наблюдалась сильная облачность, в связи с чем Суини принял решение повернуть самолет на юго-запад и направиться к Нагасаки.

Там американцев также ожидала плохая погода, однако плутониевую бомбу под названием "Толстяк" в итоге сбросили. Она оказалась почти вдвое мощнее атомной бомбы "Малыш", использованной в Хиросиме 6 августа, но неточное прицеливание и особенности местного рельефа несколько снизили урон от взрыва. Тем не менее последствия бомбардировки оказались катастрофическими: в момент взрыва погибло 70 тыс. жителей, город был практически стерт с лица Земли.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки осуществили Вооруженные силы США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью".