Петербуржцы примут участие в поэтическом онлайн-марафоне в память о Ленинградской битве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Всероссийский поэтический марафон "Читают дети о войне…", посвященный Дню окончания Ленинградской битвы (1941 - 1944), пройдет 9 августа в формате онлайн-трансляции на официальном сайте Государственного музея обороны и блокады Ленинграда. Проект создан совместно с литературно-образовательным порталом "РуЛит.РФ", сообщила ранее директор музея Елена Лезик на пресс-конференции ТАСС в формате онлайн, посвященной 76-й годовщине окончания Ленинградской битвы.

"В 13 часов на сайте музея состоится трансляция поэтического марафона "Читают дети о войне…", - сказала Лезик. - Напомним, что 16 мая мы объявили этот марафон в честь 110-летия Ольги Берггольц. И здесь мы присоединились, с удовольствием предоставили свою площадку и работаем с порталом "РуЛит.РФ" в отношении такого творческого понимания, осмысления истории и передачи памяти".

Как сообщалось ранее, в марафоне по чтению стихов принимают участие самостоятельные исполнители, учащиеся образовательных учреждений, представители творческих коллективов, учреждений дополнительного образования, профессиональные артисты. В экспертный совет, оценивающий работы, входят артисты Театра драмы имени Ольги Берггольц, организованного при музее. Завершится марафон подведением итогов 13 ноября.

В преддверии Дня окончания Ленинградской битвы 7 августа в 11:00 на базе Музея обороны и блокады Ленинграда состоялась презентация (с онлайн-трансляцией) книги исследователей Леонида Каранкевича и Дмитрия Козуненко "Июнь 1944 года. Крушение "Последней Надежды". Хроника боев на Карельском перешейке".

Кроме того, 9 августа на сайте музея пройдет трансляция круглого стола, который будет посвящен обсуждению перспектив сотрудничества организации с поисковым движением. "Не секрет, что в планах нашего музея создание центра поисковой работы, который объединит и станет некой осевой для поисковиков, для тех, кто сегодня ведет работу по поиску и идентификации погибших бойцов", - рассказала директор музея.

Памятные события

Как рассказал ранее председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, в честь Дня окончания Ленинградской битвы 9 августа в 11:00 на площади Победы в Петербурге состоится торжественное возложение цветов к мемориалу героическим защитникам Ленинграда в память об участниках Ленинградской битвы. Также в этот день торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов пройдет на Пискаревском мемориальном кладбище.

Традиционный памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости произведет один из ветеранов-подводников Великой Отечественный Михаил Мороз.

Битва за Ленинград длилась с лета 1941 года и продолжалась вплоть до 9 августа 1944 года. Она считается самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны.