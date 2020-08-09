Под Севастополем проходит байк-шоу, посвященное 75-летию Победы

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Под Севастополем проходит байк-шоу, которое в этом году посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники и зрители отмечают, что шоу вызвало еще больше положительных эмоций из-за того, что стало для них первым крупным мероприятием после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

В ожидании праздника

Самая яркая часть фестиваля - кульминация - традиционно проходит вечером в субботу. Байк-шоу является одним из важнейших событий для туристической отрасли Севастополя: оно собирает несколько тысяч гостей со всей страны и из-за рубежа. В этом году, несмотря на ситуацию с коронавирусом, приехали байкеры из Белоруссии, Донецкой народной республики и несколько человек из Европы. Всего, по словам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, на мероприятие собралось около 100 тыс. человек.

На площадке, которая уже несколько лет закреплена за московским байк-клубом "Ночные волки", вырастает палаточный городок, работает фудкорт, доступна выставка техники под открытым небом, можно искупаться в озере.

Еще засветло на сцене среди пока неподвижных декораций началась музыкальная часть программы. Ее открыли артисты четырех коллективов, в том числе Академического хора Московского метрополитена, и дирижер этого же хора Борис Тараканов руководил сводной группой. Как отмечают в оргкомитете, с метрополитеном "Ночные волки" дружат давно, но в этом году удалось реализовать сразу несколько проектов. Кроме номера в концертной программе, в число проектов вошли акция по выпуску проездных "Тройка" с тематическим дизайном в Москве и открытие филиала музея метрополитена на поляне байк-шоу.

Пока выступают сводный хор, группы "Ария" и "Пилот", Александр Скляр, Вадим Самойлов ("Агата Кристи") и проект "Горшенев", за гигантской сценой продолжается подготовка к главному действу: проверяются мотоциклы, маршируют военнослужащие одной из частей Черноморского флота, которые участвуют в реконструкции боя советских солдат с гитлеровцами, из пожарного гидранта смывают пыль с ретроавтомобилей.

"Наша техника пройдет в той части представления, которая будет рассказывать о светлом будущем. В колонне пройдет и "Победа" - автомобиль, созданный после войны и названный в честь Победы, и импортные Cadillac, Buick и Packard, и 21-я "Волга" с голубым салоном - такая была у [первого космонавта Юрия] Гагарина; все машины мы привезли из Москвы. Открывать наш парад будет ЗИС - любимая машина Сталина", - рассказывает, полируя тряпочкой черный бок "Паккарда", управляющий ретрогаража Сергей Ефремов.

Байкеры о Победе

Участники отмечают, что особенность кульминации байк-шоу всегда в том, что удается органично спаять, казалось бы, несовместимые элементы. Вот и в этот раз мотоциклисты, циркачи, военные, ретроавтомобили и другие участники собрали единое полотно, посвященное Победе в Великой Отечественной войне.

"То, что происходит на этой площадке, - подобного этому никто больше не создает. Все представление несет глубокие смыслы. Фактически, мы посмотрим из XXI века на настоящий век ХХ. Программа носит название "Крах Вавилона" - мы заключаем библейские смыслы в нашу великую Победу, ведь Гитлер строил государство-адский Вавилон, но каждый раз конец такого государства предсказуемо печален. А вся та мощь, которую противопоставила фашизму наша страна, тогда - Советский Союз, лучше всего передается песней "Священная война", - рассказал лидер клуба "Ночные волки" Александр (Хирург) Залдастанов.

Перед зрителями прошли машины военных лет и два танка: Т-34 из Севастопольского военно-исторического музея-заповедника и Т-60, доставленный специально для шоу из музея-заповедника "Сталинградская битва". Высоко над сценой раздались уже другие взрывы - праздничного салюта, был поднят красный советский стяг - флаг страны-победителя, выросли купола и колокола храма - как символ того, что Бог помог стране выстоять в страшной войне.

Завершилась программа появлением "Ковчега спасения" - корабля с надписью "Россия".

Под куполом байк-шоу

Член байк-клуба "Ночные волки" из Тамбова Андрей отметил, что коронавирус не мешал байкерам общаться, но встреча на байк-шоу с друзьями из десятков регионов страны - это совершенно иные эмоции. "Это наше, "Ночных волков", детище, и мы помогаем с организацией, мы делаем это для всех, кому интересна наша субкультура", - отметил байкер.

Отдельный восторг зрителей вызывают рискованные номера. Руководитель номера "Воздушный полет. Герои" Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Станислав Богданов поделился, что на высоте 35 м (то есть, на уровне десятиэтажного дома) группа гимнастов выступает впервые - полет под куполом цирка происходит на высоте почти втрое меньшей. Обычную программу было решено не упрощать, несмотря на то, что конструкции для выступления построены на площадке байк-шоу совсем недавно, а большой перерыв в выступлениях из-за коронавируса сказался на форме артистов.

"[Выступление после пандемии] особенно значимо и сложно: ты выходишь из колеи, а тут надо выложиться за раз, почти без раскачки. Своим номером мы показываем, как погибшие на поле боя солдаты становятся ангелами - и мы буквально летаем над сценой. Высота огромная, и получается лотерея: ты отрываешься, начинаешь полет - и всегда есть риск, что сорвешься", - пояснил собеседник.

Участники команды мотофристайла "Ферзь", пролетая над головами зрителей, выполняли сальто, вращения и другие элементы. Некоторые из них, по словам спортсменов, были запланированы заранее, иные пришлось выполнять экспромтом: на программу влияют ветер, освещение и множество других факторов.

"Каждый из нас выполнил примерно по десятку прыжков, но самая интересная часть была ближе к концу выступления, когда мы выехали все вшестером и выполняли одинаковые трюки - прыгаем друг за другом, взлетаем с разницей буквально в три секунды", - отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС участник команды Владимир Ярыгин. "Сложность этого трюка в том, что у каждого спортсмена должна быть максимальная концентрация, ни одному нельзя допустить никакой ошибки."

По словам спортсменов, для выполнения таких групповых элементов в команде должно быть безусловное доверие. Для фристайлистов, которые дружат и работают вместе со школы, это возможно.

Другой участник команды Михаил Ярыгин добавил, что байк-шоу в Севастополе и в обычное время одно из ведущих мероприятий по своему направлению в России. А в этом году оно воспринимается особенно хорошо. "Мы много где участвуем, но этот год не был насыщенным из-за пандемии: многие мероприятия отменили и перенесли. Изголодались и зрители - многие приехали из Москвы и разных регионов России, и мы, участники", - отметил собеседник.

Шоу продолжается

Байк-шоу продолжится в воскресенье. Как и в прошлые годы, на второй день запланирован мотопробег от фестивальной поляны до центра Севастополе - площади Нахимова.

"Традиционно пройдет торжественная часть и возложение цветов к мемориалу защитникам Севастополя, оборонявшим город в 1941-1942 годах. Особенностью этого года станет гашение почтовой марки в честь юбилея байк-шоу - в этом году оно проводится в 25-й раз", - уточнили в оргкомитете.

После этого на основной площадке пройдет спортивный праздник, включающий в том числе выступления силачей, и концерт юных музыкантов со всего Крыма. Вечером - продолжение рок-программы, хедлайнером в этот день будет Валерий Кипелов.