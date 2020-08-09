Число умерших из-за коронавируса в Бразилии превысило 100 тыс.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 августа. /ТАСС/. Число жертв COVID-19, в Бразилии увеличилось за сутки на 905 - до 100 477. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу вечером данные Минздрава страны.

Количество новых случаев заражения, согласно последней сводке, составило 49 970. Их общее число, таким образом, выросло до 3 012 412. По данным ведомства, около 70% инфицированных (2 094 293) уже выздоровели, еще 817 642 человек являются активными носителями вируса. На 100 тыс. населения приходятся 1 433 заразившихся и 48 смертей.

Всего на минувшей неделе зафиксировано 304 535 новых случаев инфицирования, что ниже, чем в последние две недели июля, когда этот показатель достиг рекордных 319 653 и 313 364. До этого впервые с начала эпидемии в стране число заразившихся пошло на спад. Количество летальных исходов, несмотря на некоторое снижение (6 914 по сравнению с 7 114 в период с 26 июля по 1 августа), на протяжении последних 11 недель составляет около тысячи в день.

Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке государств с наибольшим числом заразившихся и умерших, уступая лишь США. В Минздраве республики ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по количеству летальных исходов.