Роспотребнадзор зафиксировал снижение концентрации вредных веществ в Якутске

ТАСС, 9 августа. Лаборатория Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) не зафиксировала превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных и загрязняющих веществ в воздухе города Якутска, сообщается на сайте ведомства.

С начала августа город страдает от дыма, приносимого с территорий, где действуют лесные пожары. На этой неделе специалисты во вторник впервые выявляли превышение в городском воздухе ПДК частиц фракции РМ 10 (менее 10 микрометров). С тех пор ситуация ухудшалась.

"На 09:00 (03:00 мск) 9 августа 2020 года в Якутске в атмосферном воздухе <…> превышений ПДК загрязняющих веществ не установлено", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет об оксиде углерода, оксиде азота и взвешенных частицах фракций PM 2,5 и РМ 10 (менее 2,5 и 10 микрометров).

Как рассказали ТАСС в Гидрометцентре Якутии, изменение направлений ветра не могло повлиять на загрязнение воздуха, так как лесные пожары действуют практически во всех сторонах от республиканской столицы.

"Наш центр прогнозирует на сегодняшний день неблагоприятные погодные условия для очистки воздуха, так что к вечеру ситуация снова может ухудшиться. Что касается дальнейшего, в понедельник мы ожидаем прохождения холодного фронта от циклона, который принесет холодные воздушные массы и немного свежести", - сообщил представитель гидрометцентра.

По данным ГУ МЧС республики, за прошедшие сутки на территории Якутии зарегистрировано 146 природных пожаров. За сутки возникло 9 природных пожаров, ликвидировано - 22, локализовано 12. Как сообщает в воскресенье федеральное бюджетное учреждение "Авиалесоохрана", на землях лесного фонда в республике действует 21 пожар на площади 3 113 га, к их тушению привлечено 184 работника "Авиалесоохраны".