Гутерриш: международное сообщество должно понять, что ядерную войну нельзя выиграть

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Мир должен вернуться к пониманию того, что ядерную войну нельзя выиграть, и обратить вспять тенденцию к нарушению соглашений о ядерном разоружении. Об этом говорится в письменном обращении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которое было зачитано в ходе состоявшейся в воскресенье траурной церемонии по случаю 75-й годовщины американской атомной бомбардировки японского города Нагасаки.

"Ваш [Нагасаки] пример должен давать миру ежедневную мотивацию уничтожить все ядерное оружие. К сожалению, три четверти века спустя после того, как этот город был сожжен атомной бомбой, ядерная угроза вновь начала нарастать. Ядерное оружие модернизируется, становится более скрытным, точным, быстрым. Отношения между ядерными государствами ненадежные - они характеризуются недоверием, отсутствием прозрачности и недостатком диалога", - отметил генсек.

По его словам, достигнутый ранее прогресс в области ядерного разоружения оказался под угрозой. "Инструменты и соглашения, призванные снизить опасность ядерного оружия и устранить его, рушатся. Эту тревожную тенденцию необходимо обратить вспять. Международное сообщество должно вернуться к пониманию того, что ядерную войну нельзя выиграть", - добавил Гутерриш в своем обращении.

Мероприятия в Парке мира Нагасаки начались с символического подношения венков и кадок с водой к памятнику жертвам трагедии. Затем в 11:02 по местному времени (05:02 мск) - в момент, когда 9 августа 1945 года произошел взрыв бомбы "Толстяк", сброшенной со стратегического бомбардировщика ВВС США В-29 (Б-29), - наступила минута молчания. В этом году из-за пандемии коронавируса программу церемонии, а также число приглашенных гостей пришлось сократить. По данным администрации города, на ней присутствуют представители около 70 иностранных государств, в том числе российские дипломаты.

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. В момент взрыва погибли 70 тыс. жителей, город был практически стерт с лица Земли. За минувший год в памятные книги было добавлено около 4 тыс. имен умерших местных жителей, переживших американские атомные бомбардировки, а общее число их жертв достигло 186 тыс.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью".