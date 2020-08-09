За лето "Сириус" обучит очно более 1,1 тыс. школьников из разных регионов России

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. школьников пройдут обучение летом по интенсивным профильным программам образовательного центра "Сириус" в Сочи после двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила ТАСС руководитель центра Елена Шмелева.

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, который был снят только 21 июня, когда регион вернулся к действию режима повышенной готовности. С июня образовательный центр "Сириус" начал принимать первых школьников. При этом были введены беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и обеспечению безопасности и здоровья детей в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Федерального медико-биологическое агентства, усиленные внутренними регламентами Фонда "Талант и успех".

"В июне, после двухмесячного перерыва, центр принял первых воспитанников - 156 школьников из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Опираясь на опыт июньской программы, "Сириус" масштабировал решения. В июле Центр пригласил 400 школьников по всем трем направлениям: наука, искусство, спорт, а в августе - 600", - сказала Шмелева.

Она отметила, что в период режима карантина апрельские, майские и некоторые июньские образовательные программы пришлось перенести. Но, перестроив график, удалось пригласить на очные программы большую часть школьников, прошедших отбор на перенесенные программы.

"Чистая зона"

По словам Шмелевой, все образовательные программы проводятся с "предельными мерами предосторожности". Полностью перестроены рабочие процессы: режим питания и тренировок, отдыха и умного досуга. В связи с пандемией в "Сириусе" появилась так называемая "чистая зона", которая включила в себя кампус, тренировочные арены и учебные классы. Кроме того, в эту зону вошли необходимые химикам, биологам, физикам лаборатории и мастерские.

"Попасть в "чистую зону" извне невозможно - все коммуникации осуществляются с четким соблюдением дистанций, в специально отведенных участках. Продукты и предметы первой необходимости доставляются после тщательной санитарной обработки", - подчеркнула Шмелева.

В чистой зоне на протяжении всей программы со школьниками находятся только те педагоги, кураторы и медицинский персонал, которые предварительно прошли тест на коронавирус и провели две недели в изоляции. Сотрудников также периодически планово тестируют и ежедневно измеряют температуру. "За два месяца работы в новых условиях не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией внутри "чистой зоны", - добавила Шмелева.

Центр больше не приглашает экспертов на короткий период для проведения занятий. Теперь преподаватели работают в "Сириусе" на протяжении трех недель до окончания образовательных программ. Так, каждый месяц в центре работают около 40 ведущих преподавателей, ученых и профессоров.

"Мы рады, что большая часть педагогов откликнулась, они подстроились под новые условия работы. Ведь это необходимость, без которой у нас не будет шанса продолжать работу с детьми очно", - заметила Шмелева.

Об образовательном центре

Центр "Сириус" открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет.

Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.