Радикалы проводят акцию у посольства РФ в Токио по случаю начала Советско-японской войны

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Несколько десятков ультраправых активистов проводят в воскресенье акцию протеста в районе посольства России в Токио, приуроченную к 75-й годовщине вступления СССР в войну против Японии. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Демонстрация началась с самого утра. Участники акции ездят на автобусах с имперскими флагами Японии и через громкоговорители транслируют призывы вернуть "северные территории" [так в Японии называют южные Курильские острова]. Небольшие группы протестующих по 5-7 человек периодически подходят к входу в посольство с флагами и выкрикивают протестные высказывания. Радикалы ведут себя достаточно агрессивно и иногда вступают в грубые словесные перепалки с полицейскими.

Все подъезды к дипломатическому представительству охраняют усиленные наряды полиции, которые стараются предотвратить провокации и обеспечивают беспрепятственный проезд дипломатического транспорта. Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС работающий на месте представитель правоохранительных органов, в акциях в воскресенье принимают участие порядка 80 человек.

Ранее посольство РФ предупредило о вероятности проведения на этих выходных ультраправыми активистами протестных демонстраций по случаю исторической даты. В посольстве призвали соотечественников быть аккуратными и бдительными.

Ультраправые периодически устраивают демонстрации и митинги возле российских дипломатических представительств на территории Японии. Обычно такие вылазки приходятся на значимые для японской стороны даты, такие как "День северных территорий" (так здесь называют южные Курильские острова) 7 февраля или день вступления СССР в войну против Японии.

9 августа 1945 года началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов при содействии сил Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии с участием монгольских соединений разгромили Квантунскую армию, освободили Маньчжурию, Северо-Восточный Китай, северную часть Кореи, Южный Сахалин и Курильские острова. Операция завершена 2 сентября 1945 г. капитуляцией Японии, окончившей Вторую мировую войну.